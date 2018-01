Prezydent apeluje o niekierowanie się gniewem i powstrzymanie emocji

Andrzej Duda odniósł się do coraz większego napięcia na linii Polska–Izrael.

– Bez nadmiernych emocji i gniewu. O to wszystkich państwa proszę. Wiem, że moje wystąpienie jest też pokazywane przez media. To nie jest mój głos, który biegnie tylko do osób zgromadzonych na tej sali. To także mój głos, który ma dostrzec do polskich publicystów, naukowców, polityków, dziennikarzy, do wszystkich moich rodaków. Proszę o więcej wstrzemięźliwości, mniej emocji, a przede wszystkim absolutnie nie kierować się w debacie, dyskusji gniewem i nie obrażać innych – zaapelował prezydent.

I wskazał: – To dla mnie jako prezydenta rzecz najistotniejsza. Jestem przekonany że uda nam się właśnie w taki sposób i tak działając osiągnąć prawdę, która nam się należy co do naszej historii, przekonanie o tej prawdzie na świecie, a w związku z tym także i sprawiedliwość. Sprawiedliwe ocenienie postawy naszej, naszych przodków, naszego narodu.

