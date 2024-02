Listy od czytelników "Do Rzeczy". Sprawa Ilarii Salis

Sprawa Ilarii Salis

Polskie i światowe media poświęcają w ostatnim czasie wiele miejsca uwięzionej na Węgrzech Włoszce Ilarii Salis. Nie wspominają przy tym dostatecznie jasno, albo nie wspominają wcale, o kilku istotnych szczegółach związanych z całą tą sprawą. A szkoda.

Z okazji obchodzonych przez węgierską skrajną prawicę tzw. Dnia Honoru do stolicy Węgier przybyła też grupa osób związanych ze skrajnie lewicową Hammerbande. Choć sama nazwa organizacji mówi już co nieco o jej profilu programowym, to daleko nie wszystko.