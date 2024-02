Cicho bądź, Mariusz, nie maż się!

Nos to mało. Ale jak mnie popchnąłeś na tego strażnika, tego z wąsami, to wtedy Mularczyk akurat wystawił łokieć i mi go wbił prosto w plecy.

Twardym trzeba być. Jak Roman Bratny.

No dobrze, ale bez przesady. Przecież jeszcze jedna taka akcja i ja naprawdę na OIOM-ie wyląduję!

Będzie trzeba, to zrobimy i jedno, i dwa, i 10 kolejnych wejść siłowych.

To sam se siłowo wchodź, ja odpadam.

Ja nie muszę, ja mam legitymację poselską.

No właśnie, tobie łatwo mówić.

Rewolucja wymaga ofiar. Ja byłem w twardym harcerstwie. A wy w tej Lidze to co, mięczaki jakieś?