Szydło: My niczego nie oczekujemy od innych państw, tylko uznania prawdy

– Musimy połączyć siły i zbudować prawdziwą narrację o Polsce, dlatego że dzisiaj to właśnie to jest potrzebne, ta prawda, mówienie o faktach, pokazywanie czarno na białym jaka była prawda i my niczego nie oczekujemy od innych państw, tylko uznania prawdy – stwierdziła wicepremier Beata Szydło na antenie TVP Info.