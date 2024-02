Zamach na szkolny sport

To, co w edukacji zapowiada minister Barbara Nowacka – od unikania prac domowych, przez okrojenie podstaw programowych, do zasad na lekcjach wychowania fizycznego – ma pewien wspólny mianownik. Minister zresztą wyraziła go publicznie jako walkę z "ocenozą". To przejaw głębszego nurtu, zwłaszcza w lewicowym podejściu, w dążeniu do świata, w którym wszyscy współpracują i nikt nie rywalizuje. Z założenia jest to świat piękny. Tyle że utopijny. Dążenie do pięknych celów może przynosić zarówno dobre, jak i fatalne skutki. Jakie byłyby skutki dla lekcji WF?