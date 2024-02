Ekstradycja Sebastiana M. Prokuratura podała nowe informacje

"W dniu 31 stycznia 2024 r. Prokuratura Krajowa uzyskała z Ambasady RP w Abu Zabi informację o uchyleniu wobec Sebastiana M. aresztu stosowanego w postępowaniu ekstradycyjnym toczącym się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sebastian M. jest podejrzany o popełnienie czynu z art. 177 § 2 kk – spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Po uchyleniu aresztu ekstradycyjnego zastosowano wobec ww. środek zapobiegawczy wolnościowy w postaci kaucji oraz orzeczono zakaz opuszczania terytorium ZEA połączony z zatrzymaniem paszportu, aby zabezpieczyć obecność Sebastiana M. do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego" – poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Informację, że mężczyźnie uchylono areszt podała przed tygodniem stacja TVN24.

Ekstradycja Sebastiana M. Jest komunikat prokuratury

W świetle przepisów emirackich po 60 dniach od zatrzymania i izolacji poszukiwanego następuje jego zwolnienie i orzeczenie kaucji.

Prokuratura Krajowa zwróciła się do władz emirackich z propozycją zorganizowania wideokonferencji z sędzią reprezentującym Ministerstwo Sprawiedliwości ZEA zajmującym się tą sprawą, aby uzyskać szczegółowe informacje o toczącym się postępowaniu ekstradycyjnym i możliwej dacie jego zakończenia. Strona emiracka nie odpowiedziała dotychczas na propozycję strony polskiej, natomiast zwróciła się o dodatkowe informacje dotyczące przestępstwa zarzucanego Sebastianowi M. w Polsce w celu weryfikacji, czy czyn ten stanowi również przestępstwo na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co jest warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji o wydaniu osoby poszukiwanej.

"Z wcześniejszych informacji władz emirackich wynika, że postępowanie ekstradycyjne przed Sądem Apelacyjnym w ZEA trwa około 4-6 miesięcy, od orzeczenia tego sądu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, a w przypadku stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania ostateczna decyzja o ekstradycji należy do Ministra Sprawiedliwości" – czytamy w komunikacie.

Polska prokuratura zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania, aby sprowadzić Sebastiana M. do Polski w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwo.

Tragedia na A1

16 września 2023 r. po godz. 19:00 na autostradzie A1 na wysokości Sierosławia (powiat piotrkowski, województwo łódzkie) doszło do wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina wracająca z wakacji.

Za Sebastianem M. śledczy wystawili list gończy, stawiając mu zarzut z artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, który odnosi się do nieumyślnego doprowadzenia wypadku drogowego zakończonego śmiercią. Podejrzany zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie został zatrzymany 4 października 2023 r. Tego samego dnia ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podpisał wniosek o ekstradycję mężczyzny. 31-letniemu kierowcy BMW grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

