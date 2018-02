Rodzina 500 plus to flagowy program rządu Beaty Szydło

350 tys. osób straciło świadczenie 500 plus. Resort uszczelnił program

Świadczenie 500 plus utraciło już około 350 tysięcy osób. Dotyczy to głównie "fikcyjnych" rodziców oraz osób, których stan materialny poprawił się na tyle, że przekraczają one próg dochodowy dla programu – czytamy w dzisiejszym "Super Expressie".