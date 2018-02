Coraz więcej pomyłek w polskich sądach

W 2017 roku polskie sądy myliły się nieco częściej niż w latach poprzednich. Z najnowszych statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że wskaźnik stabilności wyniósł 61,5 proc. W 2015 r. – 63,8 proc., w 2014 r. – 63,4 proc., a w 2013 r. – blisko 65 proc. Co to oznacza? Opóźnienia i koszty związane z wymierzaniem sprawiedliwości.

Pogorszenie najbardziej widać w sprawach gospodarczych. W sprawach, które toczą się w sądach apelacyjnych, jeszcze rok temu po odwołaniu utrzymywało się 60 proc., a w 2017 r. zaledwie 25,8 proc. Sędziowie pierwszej instancji twierdzą, że choć sąd odwoławczy może wyrok uzupełnić, to rzadko to robi. Często też powodem uchylenia jest niechęć do podejmowania ostatecznych decyzji.