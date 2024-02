Burza po słowach Putina o Polsce. Ironiczny wpis Sikorskiego

Prezydent Rosji udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi. Władimir Putin przedstawił w czasie rozmowy własną wizję historii oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Polska pojawiła się w tym kontekście kilkukrotnie.

Na pytanie, czy Moskwa ma jakieś roszczenia terytorialne na kontynencie europejskim, rosyjski przywódca odpowiedział, że "to jest absolutnie wykluczone". Władimir Putin zaznaczył, że Federacja Rosyjska może użyć siły militarnej przeciwko Polsce "tylko w jednym przypadku – jeśli Polska zaatakuje Rosję". – Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Nie mamy żadnego interesu – przekonywał. Komentatorzy zwracają uwagę, że przed 24 lutego 2022 r. Putin również zapewniał, że nie zaatakuje Ukrainy.

Sikorski kpi z Putina. Zamieścił mapę

"Nie pierwszy raz rosyjski dyktator W. Putin obwinia napadniętą 17 IX 1939 r. przez ZSRR Polskę o wybuch II wojny światowej. Przywykliśmy też do paranoicznych, pseudohistorycznych uzasadnień agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Szokujące jest tylko to, że tym razem ułatwia to amerykański dziennikarz" – ocenił w piątek na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

W sobotę szef MSZ kolejny raz odniósł się do głośnego wywiadu Władimira Putina. Polityk opublikował w mediach społecznościowych mapę Rzeczpospolitej Trojga Narodów z XVII w. "Polska kategorycznie odrzuca sugestie, że zainspirowaliśmy Tuckera Carlsona do zaproponowania Władimirowi Putinowi powrotu do granic z 1650 r. w Europie Wschodniej" – napisał.

Szef MSZ odpowiada byłemu premierowi Szwecji

"Rzeczywiście prawdą jest, że w 1939 r. Polska nie ugięła się przed Hitlerem. Dla Putina Rosja wydaje się usprawiedliwiać decyzję Hitlera o inwazji i próbie unicestwienia kraju. Jego historyczny rewizjonizm zapiera dech w piersiach we wszystkich jego implikacjach" – skomentował były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt.

"Gorzej. Putin zasugerował, że Polska zasłużyła na inwazję, ponieważ nie przyłączyliśmy się do nazistowskiej krucjaty mającej na celu podbój Związku Radzieckiego. I dlatego Związek Radziecki był usprawiedliwiony w rozczłonkowaniu nas razem z Hitlerem" – odparł Radosław Sikorski.

