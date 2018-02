Ziemkiewicz o Tusku: To trampkarz i drobny cwaniaczek, wyniesiony wysoko powyżej swych możliwości

"Sprawując wysoki urząd we Wspólnocie nie umie przepuścić żadnej okazji do okazania złośliwości politycznym przeciwnikom w kraju pochodzenia. Choćby zupełnie na poziomie piaskownicy. Ja zawsze pisałem że to trampkarz i drobny cwaniaczek, wyniesiony wysoko powyżej swych możliwości" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. To reakcja na ostatni wpis Donalda Tuska.

Senat poparł w nocy bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub więzienia m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Za ustawą głosowało 57 senatorów, 23 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Debata nad nowelą trwała w Senacie kilka godzin. Senatorowie PO przekonywali partię rządzącą, że w nowelizacji należy doprecyzować przepis karny poprzez wprowadzenie sformułowań o "obozach koncentracyjnych" i "obozach zagłady". Senatorowie PiS argumentowali jednak, że nie można przyjąć proponowanych poprawek, ponieważ "szkalowanie" narodu polskiego polega na używaniu także innych określeń. W sprawie ustawy głos zabrał również Donald Tusk. "Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o „polskich obozach", szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą..." – napisał na Twitterze.

Tusk zabrał głos ws. "polskich obozów", ale krytykuje PiS. "Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo"