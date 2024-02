Tarczyński z nowym stanowiskiem? "PiS dynamizuje działania w Europie"

Jak donosi portal wPolityce.pl, "PiS dynamizuje działania w Europie". Chodzi o zmiany kadrowe oraz nową strategię.

Nowym szefem delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim ma zostać Dominik Tarczyński. Ryszard Legutko, który do tej pory zajmował to stanowisko, pozostanie współprzewodniczącym frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Z kolei na stanowisku sekretarza generalnego grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Gabriela Beszłeja zastąpi były ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś.

– Mogę powiedzieć tyle, że zmiany będą, ale ogłosimy je w oficjalnym komunikacie. Na pewno mamy po wyborach nowy polityczny etap i w wielu obszarach nasze środowisko musi zdynamizować działania, szukać sojuszników, zwiększyć aktywność. Musimy też przygotować się na możliwą zmianę w Stanach Zjednoczonych, a może także ją wesprzeć – stwierdził w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Polska otrzyma dodatkowy mandat do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 r. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wybiorą w nich 720 eurodeputowanych. Polacy pójdą do urn 9 czerwca 2024 r. i wybiorą 53 swoich reprezentantów. Zgodnie z unijnymi przepisami wybory do europarlamentu odbywają się co pięć lat, od czwartku do niedzieli, zwykle w pierwszym pełnym tygodniu czerwca. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w dniach 23-26 maja 2019 r.

Liczba głosów w europarlamencie proporcjonalnie odzwierciedla liczbę mieszkańców danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jednak w przypadku mniejszych państw stosuje się zasadę "degresywnej proporcjonalności", która umożliwia im posiadanie większej liczby reprezentantów, niż wynikałoby to z prostego zastosowania zasady proporcjonalności.

