Szef PSL o Nord Stream 2: To klęska polityki zagranicznej rządu PiS

Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący PSL, zaapelował do polskich władz, aby podjęły odpowiednie działania w sprawie gazociągu Nord Stream 2. – To klęska polityki zagranicznej rządu PiS. Wzywamy rząd do podjęcia działań. Nord Stream 2 nie leży w interesie Polski – mówił polityk.