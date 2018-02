Róża Thun pozywa Czarneckiego i Sakiewicza. "Prosili mnie o to Polacy"

Eurodeputowana PO Róża Thun zdecydowała się pozwać do sądu Ryszarda Czarneckiego z PiS oraz redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza. Polityk stwierdziła, że robi to dla obywateli Polski, którzy ją o to prosili. – Obraźliwe wypowiedzi pod moim adresem dotyczą ich, obywateli Polski i obrażają ich. Dlatego prosili mnie, żebym w tej sprawie wystąpiła – zapewniła.