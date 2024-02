Wpis Tuska w Senacie USA. Graham: Nie obchodzi mnie, co pan o mnie myśli

"Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" – taki wpis, w języku angielskim, opublikował w czwartek na platformie X premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu skomentował w ten sposób odrzucenie w Senacie USA projektu ustawy dot. m.in. wsparcia Ukrainy.

Ustawa ta zakłada ponad 60 mld dolarów pomocy dla Ukrainy i 14 mld dolarów dla Izraela. Wpis Tuska wywołał szeroką krytykę ze strony Republikanów.

Podczas debaty w Senacie republikański senator Lindsey Graham zaprezentował wielką planszę, na której wydrukował tweet premiera Tuska. – Panie premierze Polski, nie interesuje mnie, co pan o mnie myśli. (...) Chcę pomóc Ukrainie, chcę, by NATO było silniejsze, ale mój kraj płonie. Mamy 7 mln ludzi, którzy przychodzą przez nieszczelną granicę. Jakby się pan czuł, gdyby 7 mln ludzi przybyło nielegalnie do Polski? Czy nadal stawiałby pan Ukrainę ponad Polskę? Nie zamierzam stawiać Ukrainy, Izraela czy jakiegokolwiek innego kraju przed USA – skomentował republikański senator.

twitter

"Tusk nie będzie mile widziany w Białym Domu"

"Drogi panie premierze, czy możemy zacząć wysyłać do pana co miesiąc 300 000 migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki? Naprawdę pomogłoby nam to uporać się z inwazją na nasz kraj i znacznie przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą mamy zatwierdzić" – tak wcześniej zwrócił się do Donalda Tuska senator Partii Republikańskiej Marco Rubio.



"To, co jest haniebne, panie Tusk, to zamykanie w więzieniach swoich przeciwników politycznych, zamykanie stacji telewizyjnych i płaszczenie się przed swoimi panami w Brukseli, jednocześnie pouczając ludzi o »demokracji« – skomentował Nile Gardiner, który w przeszłości był doradcą brytyjskiej premier Margaret Thatcher.

Czytaj też:

Prof. Szczepański: Trump będzie chciał wymusić zmianę polityki członków NATOCzytaj też:

Kwaśniewski: Gdybym był Amerykaninem, byłoby mi dziś wstyd