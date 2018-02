Emocjonalna reakcja posła Sanockiego. Z krzykiem zerwał plakat ze ściany sądu

Do zajścia doszło we wtorek rano. – W Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich doszło do incydentu z udziałem pana posła Janusza Sanockiego, który zerwał, dokonał zniszczenia plakatu, który został zawieszony na korytarzu tego sądu. Na tym plakacie był zamieszczony fragment uchwały zgromadzenia sędziów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu Daniel Kliś.

Poseł Sanocki zapytany, dlaczego to zrobił, powiedział: – Byłem oburzony, że w sądzie sędziowie, którzy powinni zachować bezstronność, którym nie wolno należeć do partii politycznych, nie wolno uprawiać agitacji, nagle się angażują w agitację wzywając obywateli do protestowania przeciwko działaniom legalnych władz Rzeczpospolitej, które zdaniem sędziów, podważają fundamenty demokratycznego państwa.

Poseł zapowiada, że zerwany plakat zabierze na posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości, zamierza też złożyć skargę na prezes strzeleckiej rejonówki do Sądu Okręgowego i prokuratury.