Widzowie TV Republika nie zawiedli Miłosza Kłeczka. Są wyniki oglądalności

Do Telewizji Republika dołączył niedawno Miłosz Kłeczek. Do niedawna pracował tam jako reporter sejmowy oraz prowadził program publicystyczny po godz. 18.00. Z początkiem lutego na stałe wprowadzono na antenę jego popołudniowy cykl: "Miłosz Kłeczek Zaprasza", który jest emitowany o godz. 18.20 od wtorku do piątku. "Dziennikarz został też gospodarzem programu z udziałem kilku polityków emitowanego w niedziele o godz. 9.05. Dotychczas miał on nazwę "W punkt", natomiast w zmienionej ramówce jest zatytułowany "Wysokie napięcie"" – donosiły na Wirtualnemedia.pl.

Program Miłosza Kłeczka w TV Republika. Ujawniono wyniki oglądalności

Jak informuje Presserwis, w okresie od 17 stycznia do 8 lutego program "Miłosz Kłeczek zaprasza" gromadził średnio 419 tys. widzów.

"Z danych od 17 stycznia do 8 lutego wynika, że emitując go, stacja ma średnio 3,79 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 1,55 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 2,46 proc. w grupie komercyjnej 16-59. Program jest nadawany od wtorku do piątku ok. 18.20. Najwięcej widzów miał dotąd odcinek z 23 stycznia – 683 tys." – czytamy.

Publika ta jest więc zbliżona do oglądalności programów, które Miłosz Kłeczek prowadził wcześniej w TVP Info. "Arenę poglądów", której był gospodarzem oglądało średnio 425 tys. widzów.

Telewizja Republika znowu triumfuje w rankingu. TVP Info poza podium

Okazuje się, że, mimo upływu czasu od zmian w TVP, TV Republika wciąż zyskuje widzów. W pierwszym miesiącu 2024 r. stacja Tomasza Sakiewicza uplasowała się na drugim miejscu w rankingu oglądalności serwisów informacyjnych.

Jak podawał niedawno serwis Press, w styczniu liderem wśród kanałów informacyjnych w grupie ogólnej 4+ i komercyjnej 16-59 był TVN24. Na drugie miejsce awansowała TV Republika, która odnotowała średnio 3,52 proc. udziału wobec zaledwie 0,11 proc. w styczniu rok wcześniej.

Na trzecim miejscu uplasował się Polsat News z Grupy Polsat Plus, z udziałem na poziomie 2,15 proc., w porównaniu do 1,64 proc. w styczniu 2023.

Zmiany w mediach publicznych

W ostatnim czasie miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika.

Od tej pory, pomimo powrotu TVP Info w nowej formie, telewizja Tomasza Sakiewicza bije kolejne rekordy oglądalności.

