Mazurek o stanowisku Departamentu Stanu: Opiera się na nieporozumieniu

Mazurek wskazała m. in., że "Departament Stanu jest w błędzie co do treści tej ustawy".

W stanowisku Departamentu Stanu USA podkreślono: "Jesteśmy zaniepokojeni konsekwencjami projektu tej ustawy. Jeśli weszłaby ona w życie mogłoby to wpłynąć na strategiczne interesy Polski i jej stosunki – także ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Na podziałach, które mogą powstać pomiędzy naszymi sojusznikami, skorzystają tylko nasi wrogowie".