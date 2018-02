"Wydaje się nam, że idziemy w dobrym kierunku". Kolejne spotkanie ministra z rezydentami za kilka dni

Po godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami lekarzy rezydentów. Było to drugie spotkanie Rezydentów OZZL z szefem resortu zdrowia. 20 stycznia po pierwszych rozmowach obie strony były bardzo pozytywnie nastawione.

Dzisiaj spotkanie trwało około dwie godziny, a kolejne zaplanowano już na czwartek 8 lutego o godz. 16.00 w Centrum Dialogu.

"Zależy nam na jak najszybszym wyjściu z kryzysu w OZ dla dobra naszych pacjentów" – napisano na Twitterze Porozumienia Rezydentów po spotkaniu.

Lekarze poinformowali, że za nimi kolejne "godziny pracy i analiz nad możliwymi rozwiązaniami w Ochronie Zdrowia", a podczas rozmów strony zgodziły się co do kierunku spodziewanych zmian. "Pracowaliśmy nad szybkością i warunkami dojścia do 6% PKB na zdrowie. Analizowaliśmy propozycje mające na celu zatrzymanie personelu" – napisano na Twitterze.

Rezydenci od ubiegłego roku domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Resort zdrowia argumentuje, że niedawno weszła w życie ustawa, na mocy której nakłady na opiekę zdrowotną mają stopniowo rosnąć do 6 proc. PKB w 2025 roku.

