Morawiecki zabrał głos ws. swojego wypadku. "Okaże się, czy muszę mieć operację"

W niedzielę wieczorem na oficjalnym profilu Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych pojawiło się niepokojące zdjęcie. Widać na nim nogę w gipsie, a na nim fioletowe serce. Z wpisu wynika, że były premier uległ wypadkowi, w którym doznał złamania nogi. Ostrzegł innych, aby w dniach, kiedy pogoda pozornie nie wygląda na niebezpieczną zachować ostrożność.

"Co prawda nie ma śniegu, ale i tak bywa ślisko. O wypadek nie trudno. Uważajcie na siebie!" – napisał na Facebooku Morawiecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nawiązał do dawnych lat, do których teraz powrócił za sprawą swojej córki. "Ze szkolnych lat pamiętam, że na gipsie pojawiły się autografy. Dzisiaj pierwszy od córki" – dodał.

Morawiecki: Okaże się, czy będę miał operację

Z nieoficjalnych ustaleń "Faktu" wynika, że do wypadku doszło przed kościołem. Morawiecki miał się przewrócić wychodząc ze Mszy Świętej. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach były premier będzie miał nieco utrudnione normalne funkcjonowanie. Pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Z kolei wczoraj wieczorem na Instagramie były premier opublikował krótkie nagranie, na którym odniósł się do swojego wypadku. – No i po wczorajszym spacerze jestem połamany, ale też z nutką optymizmu, bo mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Noga w gipsie i jutro się okaże, czy muszę mieć operację, ale jestem dobrej myśli. Mogę poczuć się jak ci, którzy mają różne problemy z chodzeniem. Nogi w gipsie, wiem to od lekarzy, jest teraz żniwo. Wszystkim życzę, żeby wrócili jak najszybciej do zdrowia, a ja będę starał się zachowywać jak najlepszą formę mimo tej niedyspozycyjności – mówi Morawiecki.

