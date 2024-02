Kaczyński skomentował plany Tuska i Scholza. Jednym zdaniem

Premier Donald Tusk złożył w poniedziałek wizytę we Francji i Niemczech. Najpierw w Paryżu rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem, potem w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem.

– Z naszego punktu widzenia Trójkąt Weimarski ma sens, jeśli wszyscy będą się poważnie traktować i będziemy starali się wspólnie, we trzech, rozwiązywać realne, konkretne problemy – przekonywał Tusk na konferencji z Scholzem.

"Wizyta w Paryżu i Berlinie jest pierwszym krokiem w kierunku odbudowy dobrych relacji i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego jest szczególnie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera podsumowującym rozmowy prowadzone przez szefa rządu.

KPRM podkreśla, że w Paryżu odbyło się również spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec, które "ma nadać nowy impet Trójkątowi Weimarskiemu". Polski rząd reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski.



Trójkąt Weimarski powołany został w sierpniu 1991 r. Początkowo jego celem było przezwyciężenie podziałów Europy poprzez integrację Polski ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Obecnie Trójkąt stanowi miejsce konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w ważnych sprawach polityki europejskiej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytany przez reportera TVN24, jak skomentuje próbę odbudowania Trójkąta Weimarskiego przez Donalda Tuska, odpowiedział: – Jako zabawę w politykę, a nie politykę.

Prezes PiS był także pytany o to, jak ocenia fakt, że Janusz Wojciechowski nie chce przychylić się do jego prośby o rezygnację z funkcji unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Kaczyński na to pytanie nie odpowiedział.

W zeszłym tygodniu prezes PiS powiedział dziennikarzom w Sejmie, że będzie rozmawiał i prosił Wojciechowskiego, aby zakończył swoją misję jako komisarz UE.

W sobotę Wojciechowski przekazał grupie korespondentów w Brukseli, że w najbliższych dniach zamierza przedstawić liderowi PiS informację o swojej pracy w Komisji Europejskiej. Wojciechowski stwierdził, nie widzi podstaw do dymisji.

69-letni Janusz Wojciechowski został europejskim komisarzem w grudniu 2019 r. Wcześniej był m.in. posłem na Sejm, następnie posłem do Parlamentu Europejskiego i audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. W przeszłości pełnił także funkcję szefa NIK oraz prezesa PSL.

