PiS rusza z nową inicjatywą. Start już w tym tygodniu

O nowej inicjatywie Prawa i Sprawiedliwości poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł tej partii Krzysztof Szczucki.

Akademia Wolnych Polaków. Nowa odsłona Akademii PiS

"W czwartek o godz. 17 odbędzie się pierwsze spotkanie Akademii Wolnych Polaków" – napisał parlamentarzysta na platformie X (dawniej Twitter).

Z podanych przez niego informacji wynika, że pierwszy wykład na Akademii wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Akademia Wolnych Polaków to nowa odsłona Akademii Prawa i Sprawiedliwości, która ruszyła w październiku 2022 roku. Inicjatywę tę określono wówczas jako "projekt intelektualno-kompetencyjny", który miał pozwolić na znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania wyborców. "Już dziś musimy rozmawia o tym, jaką Polskę chcemy widzieć, gdy przejdziemy przez obecne zawirowania gospodarcze i geopolityczne" – wskazywała ówczesna partia rządząca na rok przed wyborami parlamentarnymi. Uczestnikami Akademii byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele Forum Młodych PiS, a także samorządów. Organizowane wykłady podzielono na trzy bloki: "Kim jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz zagadnienia prawne. Miał to być "wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej, żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych programów".

Podobnie jak wtedy, także i teraz ugrupowanie Kaczyńskiego zapowiada wykłady i warsztaty w całej Polsce. "Jesteśmy partią ludzi ambitnych, otwartych i szukających dobrych okazji do rozwoju" –podkreślił Szczucki.

