We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez Andrzeja Dudę

. Oprócz prezydenta i jego współpracowników, wzięli w nim udział m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu prezydent Duda podkreślił, że celem który przyświecał mu, aby zwołać Radę Gabinetową, "było jasne określenie, że inwestycje – takie jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK), czy budowa elektrowni atomowej – mają dla Polski charakter fundamentalny".

Prezydent: Polska potrzebuje tych inwestycji tu i teraz

– Wyraźnie zaznaczyłem premierowi i ministrom, że zależy mi na tym, aby były one zrealizowane (...) Polska tych inwestycji potrzebuje tu i teraz, ale podkreślam, one mają przede wszystkim charakter rozwojowy, wiec są inwestycjami realizowanymi dla przyszłych pokoleń – mówił prezydent. Oświadczył, że transformacja energetyczna w połączeniu z realizacją miksu energetycznego to kwestia naszej przyszłości.

Andrzej Duda poinformował, że podczas spotkania szczegółowo omówiono wszelkie kwestie związane z budową CPK i modernizacją polskiej armii. Rozmawiano również o budowie elektrowni atomowych, programu atomowego i o portach morskich.

Andrzej Duda zadowolony z posiedzenia Rady Gabinetowej "Merytoryczna dyskusja"

Prezydent przyznał, iż jest zadowolony z posiedzenia Rady. – Satysfakcję wyraził też premier Donald Tusk – powiedział. Jak podkreślił, była to "merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane". – Co do samych inwestycji kontrowersji nie ma – są one potrzebne. Są obszary w których są wątpliwości, ale powiedziałem: macie swoje zadania, które musicie realizować – dodał.

– Zagadnienia, które były dzisiaj omawiane są i będą przedmiotem mojego politycznego zainteresowana. Jeśli będzie trzeba, zwołałam kolejną Radę Gabinetową. Będę te miejsca odwiedzał i rozmawiał z mieszkańcami obszarów, na których te inwestycje będą realizowane – zapowiedział Andrzej Duda.

