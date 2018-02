Piątek urodziny tygodnika "Do Rzeczy". Na zdjęciu dziennikarze "DR" w styczniu 2013 roku – Piotr Gociek, Paweł Lisicki (red.naczelny), Piotr Gabryel i Andrzej Horubała.

"Pięć lat temu grupa dziennikarzy i publicystów zaryzykowała i to się udało". Baranowska na 5. urodziny tygodnika "Do Rzeczy"

– Doskonale pamiętam jak wydawaliśmy pierwsze numery "Do Rzeczy", to siedzenie po nocach, myślenie nad tematami – wspomina Kamila Baranowska, z okazji 5 lat istnienia tygodnika "Do Rzeczy".