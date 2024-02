PiS zapowiada wniosek do TK. "Nie pozwolimy, żeby dalej robił cyrk"

O planach Prawa i Sprawiedliwości ws. sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych poinformował we wtorek na antenie telewizji wPolsce były minister edukacji, obecnie poseł PiS Przemysław Czarnek.

Uchwała o komisji śledczej niezgodna z konstytucją? Będzie wniosek PiS do TK

– Dzisiaj wyszliśmy [z posiedzenia komisji – przyp. red.] na znak protestu, jutro wracamy na komisję, wracamy na przesłuchanie pani marszałek Elżbiety Witek – zapowiedział polityk i dodał: "jednocześnie mamy już gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności, niezgodności z ustawą o sejmowej komisji śledczej, uchwały o sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych".

W ocenie byłego szefa MEiN, uchwała jest wykonywana w sposób sprzeczny z ideami ustawy o sejmowej komisji śledczej. – W związku z tym sama formuła zadań, która została przekazana sejmowej komisji śledczej w tej uchwale, jest na tyle nieprecyzyjna, że uchwała powinna trafić do TK – wskazał.

Czarnek: Nie pozwolimy, żeby Joński dalej robił cyrk z organu państwa

Z zapowiedzi Czarnka wynika, że wniosek trafi do Trybunału w najbliższych dniach. – Nie pozwolimy na to, żeby Joński (…) mógł dalej robić cyrk z tego, co jest organem państwa polskiego, bo komisja śledcza jest organem sejmowym – podsumował poseł PiS.

Przypomnijmy, że Sejm przegłosował powołanie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych na początku grudnia. Zadaniem komisji, "czy organizacja oraz przygotowanie wyborów doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia finansami Skarbu Państwa". We wtorek z jej składu został odwołany reprezentujący PiS poseł Paweł Jabłoński.

