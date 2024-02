Protesty w Demokratycznej Republice Konga. Słowa prezydenta Dudy rozwścieczyły mieszkańców

Protestujący zarzucają zachodnim rządom, że nie wykorzystały swoich wpływów do ograniczenia przemocy na wschodzie kraju, a konkretnie do powstrzymania działań Rwandy. Kraj ten został oskarżony przez DRK, Organizację Narodów Zjednoczonych i liczne rządy zachodnie, w tym Stany Zjednoczone i Francję, o wspieranie terrorystycznej grupy M23. Kigali w dalszym ciągu zaprzecza tym oskarżeniom

M23 to jedna z kilkudziesięciu grup zbrojnych na wschodzie DRK, gdzie od dziesięcioleci trwa konflikt o kontrolę nad ziemiami bogatymi w minerały. W następstwie ostatnich ataków jej członków setki tysięcy ludzi uciekło ze swoich domów w regionie Masisi, aby szukać schronienia w mieście Goma.

Gniew po słowach prezydenta

Do grona państw, których działania wzbudziły gniew Kongijczyków dołączyła ostatnio Polska, a to za sprawą niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Rwandzie. Protestujący uważają, że polskie władze wykazały się hipokryzją próbując zacieśnić stosunki z tym krajem i ignorując to, co dzieje się na wschodzie ich kraju za sprawą działań M23.

W sieci pojawiło się nagranie z Kinszasy, na który widać, jak jeden z protestujących trzyma kartkę z napisem "Pologne degage en D.R.C", co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć jako "Polsko wynoś się z DRK".

Duda w Rwandzie

Główną agendą rozmów podczas wizyty prezydenta w Rwandzie 7 lutego było zacieśnianie stosunków gospodarczych pomiędzy krajami, globalne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, współpraca w dziedzinie obronności oraz w obszarze edukacji. Była to pierwsza wizyta polskiego prezydenta w tym kraju od 62 lat, czyli od czasu nawiązania relacji dyplomatycznych.

– Dzisiaj rozumiemy co to znaczy spokojny, systematyczny i pokojowy rozwój, tego właśnie chcemy. Chcemy budować naszą pomyślność, dobrobyt z daleka od wszelkich wojen, konfliktów – powiedział Duda podczas konferencji prasowej z prezydentem Paulem Kagame.

