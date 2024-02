Znany reporter odchodzi z Radia ZET po 25 latach. "Jest nowe wyzwanie"

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, Jacek Czarnecki odchodzi z Radia ZET. Reporter związał się na kilka miesięcy z rozgłośnią już w 1992 roku. Na stałe powrócił w 2000 roku, więc łącznie jest pracownikiem tego radia prawie 25 lat. Dziennikarz potwierdził, że zmienia miejsce pracy.

Wieloletni dziennikarz Radia ZET odchodzi z pracy. "Nowe wyzwanie"

Dziennikarz nie chciał zdradzić w rozmowie z Wirtualnymi Mediami szczegółów na temat swojego nowego miejsca pracy. Nie odpowiedział nawet na pytanie, czy wybiera się do mediów publicznych, czy komercyjnych. Zaznaczył jedynie, że jeszcze przez jakiś czas będzie pojawiał się na antenie Radia ZET, a rozstanie z wieloletnim pracodawcą przebiegło w miłej atmosferze.

– To jest nowe wyzwanie, które chce podjąć po prawie 25 latach pracy w Radiu ZET. Choć firma próbowała mnie przekonać, żebym został, to bardzo miło się ze mną rozstali, bez stawiania jakiś zaporowych warunków. Wszystko jest super. Jeszcze jestem na antenie Radia Zet i jestem pracownikiem Radia Zet. To jest kwestia dokończenia mojej pracy i rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą – mówi Wirtualnemedia.pl Czarnecki.

Kim jest Jacek Czarnecki?

Jacek Czarnecki to jeden z najbardziej doświadczonych dziennikarzy radiowych w Polsce. W okresie PRL działał w opozycji antykomunistycznej. Przed 1989 był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej, wchodził w skład redakcji "Naszych Wiadomości" oraz Grup Oporu "Solidarni".

Od 1995 do 2000 roku pracował jako reporter polityczny i korespondent wojenny Trójki, wcześniej związany był m.in. z Radiem Kolor. Po raz pierwszy jako korespondent wojenny pojechał do Jugosławii w 1995 r., później relacjonował m.in. konflikty w Bośni, Rwandzie, Kosowie, Libanie, Izraelu i Iraku. Następnie został dziennikarzem politycznym, m.in. reporterem sejmowym. W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.

Czytaj też:

Brak okien, komputerów czy czajnika. Fatalne warunki pracy w "Panoramie"Czytaj też:

"Dostała pier**lca", "rozhisteryzowana baba". Stanowski odpowiada Rusin