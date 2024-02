Zbierała pieniądze na chorą córkę. Za drzwiami rozgrywało się piekło

O tej wstrząsającej sprawie informuje w środę lubelska policja.

Przez lata znęcała się nad córką. 43-latka zatrzymana

Jak czytamy w komunikacie, w ręce funkcjonariuszy trafiła 43-letnia mieszkanka powiatu łukowskiego. Zatrzymanie było wynikiem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie, które dało podstawę do postawienia jej zarzutu znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem.

Okazało się, że kobieta, która wielokrotnie zbierała środki za pośrednictwem różnego rodzaju zbiórek na leczenie chorej córki, za zamkniętymi drzwiami zgotowała jej prawdziwe piekło.

"Doszło do trwałego zeszpecenia dziecka"

"Kobieta od 2017 roku doprowadzała do kontaktu skóry dziecka z nieustaloną płynną substancją toksyczną o cechach drażniących/żrących, powodując rozległe zmiany skórne w różnych fazach rozwoju. Doszło do trwałego, istotnego zeszpecenia dziecka, zaburzającego normalne społeczne funkcjonowanie człowieka i spełnianie adekwatnych do kolejnych etapów życia i ról społecznych" – informuje lubelska policja. Dramat dziecka miał trwać do stycznia tego roku.

Za zarzucany czyn 43-latce grozi 15 lat pozbawienia wolności, "przy uwzględnieniu zmian treści przepisów w czasie najłagodniejszego dla niej zagrożenia karnego". O zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wnioskowała prokuratura. Jak informuje Interia, sąd przychylił się do wniosku.

