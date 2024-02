Jest nowa szefowa radiowej Jedynki. Współtworzyła Radio ZET

Redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher przekazał pracownikom rozgłośni informację o zmianach w kierownictwie radiowej Jedynki. Z funkcją dyrektora zostaje się Marcin Kusy, który jednak pozostaje w Polskim Radiu. Na tym stanowisku zastąpiła go Paulina Stolarek-Marat. Wicedyrektorem rozgłośni będzie Jacek Czarnecki, związany wcześniej z Radiem Zet. W nowym kierownictwie stacji jest także Magdalena Szturemska. Wcześniej miały miejsce zmiany w kierownictwach Dwójki i Trójki Polskiego Radia.

Paulina Stolarek-Marat nową szefową Jedynki Polskiego Radia

"Miło nam poinformować, że stery Programu I przejmują Paulina Stolarek, Magda Szturemska i Jacek Czarnecki (będzie z nami od pierwszego marca). Łączy ich miłość do radia, ogromne doświadczenie radiowe i niezależność dziennikarska. Paulina Stolarek to osoba, która wiele lat działała na rynku medialnym i dobrze go poznała. Współtworzyła Radio ZET, gdzie była też redaktorką naczelną. Kierowała redakcjami Voyage oraz Zwierciadło. Przez trzy tygodnie była również dyrektorką radiowej Trójki" – czytamy w liście przesłanym do pracowników Radia, który cytuje portal Wirtualne Media.

Zaledwie kilka godzin wcześniej w mediach pojawiła się informacja o odejściu z Radia ZET Jacka Czarneckiego, który w rozgłośni przepracował łącznie prawie 25 lat. Nie chciał jednak zdradzić, gdzie się wybiera. Najnowsze informacje rozwiewają te wątpliwości.

Jacek Czarnecki odchodzi z pracy. "Nowe wyzwanie"

W środę 14 lutego portal Wirtualne Media przekazał, że Jacek Czarnecki odchodzi z Radia ZET. Reporter związał się na kilka miesięcy z rozgłośnią już w 1992 roku. Na stałe powrócił w 2000 roku, więc łącznie jest pracownikiem tego radia prawie 25 lat. Dziennikarz potwierdził, że zmienia miejsce pracy.

– To jest nowe wyzwanie, które chce podjąć po prawie 25 latach pracy w Radiu ZET. Choć firma próbowała mnie przekonać, żebym został, to bardzo miło się ze mną rozstali, bez stawiania jakiś zaporowych warunków. Wszystko jest super. Jeszcze jestem na antenie Radia Zet i jestem pracownikiem Radia Zet. To jest kwestia dokończenia mojej pracy i rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą – mówił serwisowi Wirtualnemedia.pl Czarnecki.

