Błąd w tłumaczeniu orędzia Morawieckiego. Google przeprasza

Według angielskiego tłumaczenia orędzia premier Mateusza Morawieckiego na Youubie, stwierdził, że "obozy, w których wymordowano miliony Żydów, były polskie". W rzeczywistości powiedział coś zupełnie odwrotnego.

"Camps where millions of Jews were murdered were Polish (Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, były polskie – red.)" – takie zdanie pojawiło się w angielskich napisach pod wystąpieniem Morawieckiego. Kancelaria Premiera wyjaśnia, że błąd w tłumaczeniu "powstał w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube".

Dzisiaj po południu do sprawy odniosło się biuro prasowe Google. "Błąd spowodowany był przez automatyczne tłumaczenie na YouTube, za co przepraszamy" – napisano w oświadczeniu.

