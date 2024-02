"W Sejmie trwa Mam Talent". Nagranie trafiło do sieci

9 lutego podczas obrad Sejmu poseł KO Klaudia Jachira oświadczyła, że "dożyliśmy czasów, że już 14 lutego tutaj, w polskim Sejmie zatańczymy taniec »Nazywam się miliard« przeciwko przemocy wobec kobiet".

"Nazywam się miliard" (One Billion Rising) to międzynarodowa kampania społeczna przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet. Akcja została zapoczątkowana w 2011 r. przez Eve Ensler po fali napaści na kobiety w USA. Celem wydarzenia jest okazanie solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet, które doświadczyły i doświadczają przemocy. Motywem przewodnim międzynarodowej akcji jest taniec, który – jak tłumaczą organizatorki – "z jednej strony, wyzwala bardzo pozytywne emocje i energię, a z drugiej, tańcząc kobiety mogą pokazać, że to one rządzą swoim ciałem, nikt inny".

Jachira, Kotula, Nowicka. Taniec w Sejmie

Zgodnie z zapowiedziami, Klaudia Jachira wraz z Katarzyną Kotulą, Wandą Nowicką i innymi posłankami koalicji rządzącej zatańczyły w środę w Sejmie. Nagranie opublikował na platformie X reporter Telewizji Republika Michał Jelonek.

"W Sejmie trwa »Mam Talent«, niestety bez udziału marszałka Szymona Hołowni. Przeciw przemocy wobec kobiet tańczą Klaudia Jachira, Katarzyna Kotula i Wanda Nowicka. Tymczasem eurodeputowani koalicji 13 grudnia głosowali dziś za mechanizmem relokacji nielegalnych imigrantów, którzy jak powszechnie wiadomo, kobiety szanują w specyficzny sposób i nie dopuszczają się wobec nich aktów przemocy" – napisał dziennikarz.

Akcja parlamentarzystek w Sejmie wywołała falę komentarzy w sieci. "Obejrzałem. To najcięższa pokuta jaką zadałem sobie w Środę Popielcową" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.

"Do końca kadencji powinny to lepiej zsynchronizować, bo nie przejdą do następnego etapu" – ironizował dziennikarz Salon24 Marcin Dobski.

"Za to płacicie. Dokładnie za to" – skomentował Tomasz Sommer z "Najwyższego CZAS-u!".

