Kaczyński: Prawda nie obroni się sama. Jesteśmy w trakcie tworzenia machiny, która będzie jej broniła

– Wpisy o polskich obozach zagłady to kłamstwo i to kłamstwo niesłychanie wręcz skandaliczne ze względu na jego skrajną nienormalność i niską próbę przerzucenia winy za potworne zbrodni z silniejszych – bo Niemcy są od nas silniejsi – na słabszych – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji „Tożsamość konstytucyjna”.

Polityk dodał, że taka postawa szerząca kłamstwa dotyczące rzekomego udziału Polski w Holokauście „bardzo źle świadczą o moralności i postawie i tych, którzy to czynią. Nie przyniesie im to na dłuższą metę sukcesu, przyniesie im klęskę” – ocenił.

"Wiemy, jakie mechanizmy tutaj funkcjonują"

Kaczyński wskazał, że wysoka liczba wpisów o tzw. „polskich obozach śmierci” nie jest żadnym argumentem w sporze polsko-izraelskim, gdyż w dzisiejszych czasach za pomocą jednego kliknięcia można po prostu zamówić odpowiednią liczbę wpisów na dany temat.

– Wiemy, że jesteśmy w pozycji słabszej, bo nasi przeciwnicy są bardzo mocni, ale też wiemy, jakie mechanizmy tutaj funkcjonują, mówię o zarówno o mechanizmach społecznych, politycznych, jak i takich technicznych, jak np. w Internecie, gdzie można za jednym razem skupić 100 tys. wpisów za jednym pociągnięciem. Kiedy nam się przedstawia ogromne ilości wpisów o polskich obozach zagłady, to my wiemy, że to nie jest tak, że miliony ludzi na świecie to twierdzi – mówił prezes PiS-u.