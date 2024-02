MSZ wprowadza cenzurę TV Republika? "To dobra idea"

Od przejęcia władzy przez koalicję Donalda Tuska Telewizja Republika jest cenzurowana na konferencjach prasowych członków rządu.

Reportera TV Republika nie wpuszczono na konferencję ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Resort przywołał art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji stanowiący, że "audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji".

"Odmowa dopuszczenia medium na konferencję prasową to zły precedens. Byliśmy przekonani, że po wyborach 15 października skończą się oświadczenia władzy dla mediów bez możliwości zadawania pytań i że nie będzie już mediów, które nie są wpuszczane na konferencje prasowe mimo akredytacji" – skomentowało Towarzystwo Dziennikarskie.

"Jest to praktyka niebezpieczna szczególnie teraz, gdy agendy rządowe organizują swoje zespoły prasowe i odbudowuje się kultura obsługi mediów przez administrację w demokratycznym społeczeństwie" – dodano.

"Sikorski boi się pytań od dziennikarzy TV Republika"

"Minister Sikorski boi się pytań od dziennikarzy TV Republika. Zapytałem rzecznika MSZ, czy to będzie już norma, by inne redakcje mogły zadawać po trzy pytania, a my żadnego. »Proszę pana, to dobra idea jest« – usłyszałem w odpowiedzi. Przy aplauzie przedstawicieli kartelu medialnego III RP" – napisał na platformie X reporter TV Republika Michał Jelonek. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński to były dziennikarz "Gazety Wyborczej".

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy MSZ w czasie rządów PiS. "Za moim następcą jego obecna zastępczyni, a kiedyś moja dyrektor biura, pani Karolina Janiak. Pilnowała mojej politycznej poprawności i żeby ministrowi Rauowi zadawano odpowiednie pytania. Teraz oczywiście przechylona w drugą stronę" – skomentował Łukasz Jasina.

Rekordowa oglądalność Telewizji Republika

Po gwałtownych zmianach w mediach publicznych, zwolniono większość dziennikarzy Telewizji Polskiej. Kilka twarzy "starej" TVP znalazło sobie miejsce w mediach Tomasza Sakiewicza. Pod koniec ubiegłego roku Michał Rachoń został dyrektorem programowym TV Republika. Z kolei była szefowa "Wiadomości" TVP Danuta Holecka prowadzi główny serwis informacyjny stacji – "Dzisiaj", a także program publicystyczny "Gość Dzisiaj".

Co ciekawe, TV Republika wciąż zyskuje widzów. W pierwszym miesiącu tego roku telewizja Tomasza Sakiewicza uplasowała się na drugim miejscu w rankingu oglądalności serwisów informacyjnych w Polsce. TV Republika odnotowała średnio 3,52 proc. udziału wobec zaledwie 0,11 proc. rok wcześniej. Liderem rankingu jest TVN24.

