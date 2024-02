"Cały sejmik o tym huczał". Wąsik kontra Gajewska: Do zobaczenia w sądzie

Kinga Gajewska była w środę gościem programu "Onet Rano". W rozmowie posłanka powróciła do okresu sprzed dziewięciu lat, kiedy została radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wtedy też radnym został Maciej Wąsik.

Wąsik do Gajewskiej: Do zobaczenia w sądzie

– Radni nie mają za dużo tych afer za sobą, ale wtedy cały sejmik huczał, że Maciej Wąsik podsłuchuje – powiedziała Gajewska. Jak dodała, "on po osiem godzin potrafił podsłuchiwać jakieś modelki warszawskie".

Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją samego zainteresowanego. Wąsik postawił sprawę jasno. "Dość kłamstw. Dość fejków. Do zobaczenia w sądzie".

Gajewska przeprasza. "Już mam po dziurki w nosie przesłuchań"

Okazało się, że posłance Koalicji Obywatelskiej nie spieszy się do udowadniania zarzutów pod adresem polityka PiS przed sądem.

"Panie Macieju, proszę odsłuchać całości mojej wypowiedzi, a później się denerwować. Nie ukrywam, że już mam po dziurki w nosie przesłuchań w prokuratorze, na policji i w sądzie, gdzie dochodzę swoich praw. Po prostu jestem zmęczona, a potrzebują mnie moi wyborcy i rodzina" – napisała na platformie X (dawniej Twitter).

Gajewska podkreśliła, że z tego właśnie powodu oficjalnie wycofuje swoje słowa. Na tym jednak nie zakończyła wpisu. Załączyła do niego link do artykułu "Newsweeka" z 2011 roku, zawierającego "dokonania" Wąsika. Tytuł tekstu nie pozostawia złudzeń co do intencji posłanki: "Wąsik 'gumowe ucho'. Podsłuchiwał ponad 6,2 tys. razy"

"Motywu modelek nie jestem w stanie znaleźć, bo są archiwalne i nie mam do nich dostępu. Niech Pan się sądzi z innymi. Przepraszam, za moje słowa, Pan na pewno nigdy nie miał nic wspólnego z Pegasusem, podsłuchami i prześladowaniem ludzi" – zakończyła.

