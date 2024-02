Istotna zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o KRS

Otóż tylko sędziowie, a nie jak zakładał pierwotny projekt nowelizacji ustawy o KRS m.in. również organizacje samorządowe prawników, będą mogli zgłaszać kandydatury sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa – czytamy w najnowszej wersji nowelizacji. Inna ma być też liczba sędziów sądów rejonowych niż zakładał pierwotny projekt. Informację jako pierwszy przekazał w środę Dziennik.pl.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS

Po raz pierwszy projekt nowelizacji ustawy o KRS został zaprezentowany w połowie stycznia. Według projektu członkowie-sędziowie KRS nie będą wybierani przez Sejm. 15 sędziów (z 25 członków Rady) wybiorą w wyborach bezpośrednich i tajnych sędziowie w kraju.

Mniej sędziów sądów rejonowych

Propozycja zakłada, że w Radzie reprezentowani będą sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz wojskowych. Tu resort przewiduje kolejną zmianę w stosunku do początkowego projektu.

Druga wersja zakłada bowiem, że inna ma być liczba sędziów reprezentujących poszczególne sądy. I tak dwóch (zamiast jednego) będzie przedstawicieli sądów apelacyjnych, trzech (zamiast dwóch) reprezentantów sądów okręgowych i mniej, bo sześciu (poprzednio miało ich być ośmiu) sędziów sądów rejonowych. Nie zmienia się liczba sędziów zgłaszanych przez Sąd Najwyższy, sądy wojskowe, Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne (po jednym). Łączna liczba sędziów wybieranych do KRS, czyli 15, nie ulega zmianie.

Wykluczeni "neo" sędziowie

Projekt przewiduje, że z prawa do kandydowania do KRS wykluczeni zostaną sędziowie, którzy są lub w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia terminu wyborów, byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do innego urzędu podlegającego władzy wykonawczej lub powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku;

W myśl nowych przepisów nie będzie można łączyć funkcji członka Rady ze stanowiskiem prezesa sądu, prezesa izby, wiceprezesa sądu, zastępcy prezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępcy; Organem zarządzającym wybory do KRS będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Przy KRS powołana zostanie Rada Społeczna, której zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie.

Mandaty sędziów-członków KRS wybranych na podstawie przepisów z 2017 r., wygasną z dniem ogłoszenia wyników wyborów na nowych członków Rady. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z nową ustawą.

