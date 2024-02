MSZ Niemiec reaguje na słowa Kaczyńskiego. "Sprawa jest zamknięta"

We wtorkowym wystąpieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska o reparacjach wojennych, o których szef rządu rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem w Berlinie. – To jest wypowiedź, która godzi w elementarne interesy Polski. Chodzi o same odszkodowania i nasz status. Niemcy nie zmieniły tych relacjach z Polakami, a Donald Tusk się w to wpisuje. Jest to skrajne i szkodliwe. Jest to też przestępstwo z punktu widzenia Kodeksu karnego, chodzi o zmianę przemocą ustroju państwa – mówił prezes PiS. Stwierdzi też, że "Donald Tusk jest na usługach Niemiec".

Na słowa Kaczyńskiego zareagowało MSZ Niemiec. Resort wydał komunikat. "Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock wielokrotnie, ostatnio 30 stycznia podczas wizyty ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, dawała jasno do zrozumienia, że nie ma granic dla odpowiedzialności Niemiec, pracy na rzecz upamiętnienia i pojednania z Polską. Radzenie sobie z cierpieniem, jakie Niemcy przyniosły Polsce i milionom jej obywateli, pozostaje dla nas zadaniem na zawsze" – czytamy w komunikacie.

Niemiecki resort zapewnia, że prowadzi "konstruktywną wymianę zdań ze stroną polską w kwestiach pamięci i przepracowania naszej bogatej wspólnej historii". "Jednocześnie znane od lat stanowisko Rządu Federalnego jest takie, że naszym zdaniem sprawa reparacji jest zamknięta" – podkreśla MSZ Niemiec.

Tusk w Berlinie zapytany o reparacje od Niemiec. Co odpowiedział?

O problem reparacji szef polskiego rządu był pytany w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem RFN Olafem Scholzem w poniedziałek.

Tusk odpowiedział, że rząd PiS w nocie do rządu niemieckiego "zwrócił się formalnie nie o reparacje". – Ten dokument mówił o jakiejś formie rekompensaty. Powołano także instytut, który oblicza straty, jakie Polska poniosła z tytułu napaści niemieckiej na Polskę w 1939 r. – stwierdził. – Ja bardzo chciałbym patrzeć w przyszłość. (...) W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana – nie z winy kanclerza Scholza i nie z mojej winy – oświadczył Tusk.

– To jest zawsze dobry temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy, będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami – dodał.

