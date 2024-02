Program PiS pod lupą prokuratury. Minister składa zawiadomienie

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, o czym resort poinformował w czwartek w komunikacie.

"Minister Cyfryzacji złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w trybie niejawnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu 'Laptop dla ucznia'. Materiały, które stały się podstawą do złożenia zawiadomienia stanowią informację niejawną" – przekazało Ministerstwo Cyfryzacji.

Cieszyński: Na Królewską wdarła się brudna polityka

Do informacji przekazanej przez resort odniósł się już były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W obszernym wpisie zamieszczonym na platformie X podkreślił on, że przetarg został na jego wniosek objęty tarczą antykorupcyjną CBA. Ponadto, napisał, do końca jego kadencji w resorcie nie wpłynęły żadne informacje o nieprawidłowościach.

Cieszyński gorzko podsumował też działania swojego następcy. "Zawiadomienie do prokuratury, o którego szczegółach nic nie wiadomo, odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od chaosu w Ministerstwie Cyfryzacji na starcie tej kadencji. Brak własnych pomysłów, brak realnych działań, kadrowa karuzela z jednodniowymi dyrektorami – to nie tak powinno wyglądać. Wiele osób, także tych, które nie głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, gratulowało tego, co udało się osiągnąć w budowie cyfrowego państwa. To duża strata, że na Królewską 27 wdarła się brudna polityka" – napisał.

Koniec programu "Laptop dla ucznia"?

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że wdrożony przez rząd Zjednoczonej Prawicy program nie będzie kontynuowany w tym roku. Jak wyjaśnił, nie miał on zabezpieczonego dalszego finansowania finansowania, zaś nowy rząd chce ten program "uzdrowić".

– Środki finansowe na ten program nie były nigdzie zabezpieczone, a wydawano je de facto na kredyt. Miało być finansowanie z Unii Europejskiej, ale gdy przyszliśmy do resortu, Komisja Europejska poinformowała nas, że te środki nie będą kwalifikowane. Jednocześnie środki w budżecie na rok 2024, o których mówił PiS, nie zostały zabudżetowane, bo nikt ich tam nie wpisał – wskazał.

Co planuje rząd? – Wspólnie z ministrą edukacji Barbarą Nowacką mamy na to pomysł. Chcemy realnie podnosić potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierać nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami. Do końca czerwca MEN przygotuje nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji – wspólnie z IBE i ekspertami – zapowiedział Krzysztof Gawkowski.

