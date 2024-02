Patryk Jaki ujawnia rozmowę z dziennikarką TVN. "Tak powstaje najpodlejszy program III RP"

Patryk Jaki, który pełni obecnie obowiązki prezesa Suwerennej Polski, wziął udział w nagraniu programu "Czarno na białym" stacji TVN. Jak wyjaśnił polityk na platformie X, specjalnie z okazji przyjęcia Paktu Migracyjnego, stacja zamierza opublikować materiał atakujący europosłów PiS za polubienie spotu na temat migracji. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski uchylił im za to immunitety.

Patryk Jaki zrobił "niespodziankę" dziennikarce TVN

Eurodeputowany postanowił wykorzystać swoją rozmowę z dziennikarką TVN w niecodzienny sposób. Jak podkreślił, zrobił ekipie stacji "niespodziankę" i nagrał całą rozmowę.

"Dziennikarka groziła mi i zabraniała nagrania. Są przyzwyczajeni, że wycinają sobie co chcą. A teraz pierwszy raz ktoś pokaże Państwu jak powstaje najpodlejszy program III RP" – napisał.

Jaki załączył do swojego wpisu zwiastun nagrania. Całość będzie dostępna na jego kanale na platformie YouTube o godzinie 19.00. "Jest bardzo ostro. To trzeba zobaczyć" – podkreślił.

Dziennikarka TVN do Jakiego: Nie jest panu wstyd?

Na nagraniu dziennikarka pyta Jakiego, czy "nie jest mu wstyd za ten spot". – Dlaczego pani zdaniem powinno mi być wstyd? – odpowiada europoseł.

To pytanie nieco wyprowadza dziennikarkę z równowagi i domaga się ustalenia zasady, że to on będzie odpowiadał na jej pytania.

Dalej dochodzi do spięcia, kiedy okazuje się, że rozmowę nagrywa nie tylko ekipa programu. – Jeżeli pani boi się nagrywania, to trzeba zmienić zawód – mówi do dziennikarki polityk Suwerennej Polski. Ta podkreśla zaś, że nie wyraża zgody, żeby "to nagranie było potem gdzieś publikowane". – Jeżeli pani boi się rozmowy ze mną, no to rezygnujmy – dodaje Jaki.

