Gociek: Nie zajmujemy się prezentowaniem opinii tylko jednej strony

Piątek urodziny tygodnika "Do Rzeczy". Na zdjęciu dziennikarze "DR" w styczniu 2013 roku – Piotr Gociek, Paweł Lisicki (red.naczelny), Piotr Gabryel i Andrzej Horubała.

– Nie zajmujemy się prezentowaniem opinii tylko jednej strony. Chociaż przyznajemy się uczciwie do tego, jakie mamy poglądy. W sprawach gospodarczych są one wolnorynkowe, a w sprawach światopoglądowych są konserwatywne – mówi Piotr Gociek z okazji 5. urodzin "Do Rzeczy".