"Atlas kotów"? Prezes PiS: Czytałem sobie zamiast wysłuchiwać kolejnych opowiadań o rzeczywistości, której nie ma

Przypomnijmy, że prezes PiS czytał "Atlas kotów" podczas jednego z posiedzeń Sejmu, gdy posłowie opozycji przemawiali na mównicy sejmowej. Zdjęcia szybko podbiły internet i światowe media, a "Atlas kotów" ostatecznie zlicytowano. – To wydarzenie z tym „Atlasem” zdziwiło mnie najbardziej. Józefina Hrynkiewicz podarowała mi ten Atlas kotów. Zamiast wysłuchiwać kolejnych opowiadań o rzeczywistości, której nie ma, to sobie to czytałem – powiedział.