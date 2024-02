Sikorski kontra Telewizja Republika. MSZ publikuje dokument z archiwum

Podczas konferencji prasowej dziennikarz TV Republika zarzucił ministrowi brak działań w sprawie reparacji od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej. – Skąd ta łatwość w oddawaniu pola innym? Po katastrofie smoleńskiej oddaliście śledztwo Rosjanom, teraz oddajecie pole do działania Berlinowi – powiedział.

"Kłamie pan". Sikorski kontra dziennikarz TV Republika

– Kłamie pan. Nikt nie oddał śledztwa Rosji. To jest po prostu nieprawda i proszę przestać powielać tę konfabulację. Jeśli chodzi o śledztwo w sprawie wypadku smoleńskiego, a nie zamachu, to śledztwo przeprowadziła polska komisja badania wypadków lotniczych i ta komisja opublikowała raport, który został przez poprzedni rząd zdjęty z rządowych serwerów, a jest to raport, który Jarosław Kaczyński przedstawił w sądzie jako dowód – stwierdził Sikorski.

– Na potrzeby propagandy mówicie o zamachu, a gdy przychodzi do odszkodowań czy przedstawiania dowodów w sądzie, jest wypadek. Radzę się zdecydować – zaapelował.

– To samo, jeśli chodzi o reparacje. Robicie na tym politykę. Tymczasem moja poprzedniczka w tym gmachu, pani minister Anna Fotyga, już wiele lat temu w odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedziała, że niestety pozycja prawna Polski jest taka, że reparacje były już w Poczdamie. Niestety zostały przywłaszczone przez Związek Radziecki i reparacji uzyskać się nie da – przekonywał minister.

Dalej mówił, że osobiście przeczytał notę dyplomatyczną, jaką rząd Zjednoczonej Prawicy skierował do Berlina, i nie ma w niej słowa "reparacje". – Nie umieścił też niestety numeru konta bankowego, na które Niemcy mieliby przekazać te 6 bilionów złotych, które pan (Arkadiusz) Mularczyk wymyślił – oświadczył Sikorski.

Dodał, że "nie będzie żadnych reparacji, bo niestety Poczdam zdecydował inaczej". – Ministrowie poprzedniego rządu doskonale wiedzą, że reparacji Polska niestety nie może uzyskać – powiedział. Według niego "to, co jest do uzyskania, to forma zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej".

Reparacje od Niemiec. MSZ publikuje archiwalny dokument

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało przywołany przez Sikorskiego dokument datowany na listopad 2006 r. To odpowiedź ówczesnej szefowej MSZ Anny Fotygi na interpelację posła Janusza Dobrosza.

Czytamy w nim m.in., że "rząd polski wielokrotnie stwierdzał, że problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięty". "Stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec" – napisano.

MSZ podał w swoim komunikacie, że "według doniesień medialnych minister Anna Fotyga w 2022 roku twierdziła, że to pismo zostało jej «być może podłożone»".

