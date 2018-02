Jacek Przybylski na 5. urodziny "Do Rzeczy"

Kiedy 5 lat temu zaczynaliśmy prace nad stworzeniem nowego tygodnika, szukaliśmy treści, które byłyby najlepsze dla odbiorcy o konserwatywnych poglądach, a jednocześnie liberalnym podejściem do gospodarki. Na szczęście okazało się, że takich czytelników jak Państwo jest wielu i udało się stworzyć pismo, które bez wstydu można czytać czy to w biurze, czy na uniwersytecie, czy w pociągu, niezależnie od tego, jakie polityczne poglądy mamy - mówi Jacek Przybylski z okazji 5. urodzin "Do Rzeczy"