Szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel podkreślił wczoraj, że tylko Niemcy odpowiadają za Holocaust. – To zorganizowane masowe morderstwo zostało przeprowadzone przez nasz kraj i nikogo innego, a poszczególni współpracownicy niczego w tej sprawie nie zmienili – wskazywał. Tymczasem nie dalej jak wczoraj głośno było o wypowiedzi posła PO, byłego prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego, który stwierdził "mordowaliśmy [Żydów - red.], tylko nie zakładaliśmy obozów śmierci".

Do retoryki niektórych środowisk w Polsce, a także oświadczenia szefa MSZ Niemiec odniosła się na portalu społecznościowym Krystyna Pawłowicz. "Niemcy biorą całkowitą odpowiedzialność za holokaust,mówią,że „nikt inny”, i,że pojedynczy kolaboranci tego nie zmieniają”;mówią,że „polskie obozy koncentracyjne,to fałsz”. A totalna,lewacka,antypolska opozycja dalej swoje - »mordowaliśmy«" – napisała na Facebooku (pisownia oryginalna - red.).

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości dodała: "To akurat,że wasi ideowi,a często rodzinni poprzednicy mordowali Polaków,szczególnie w latach 50-tych - to prawda". "To zresztą przy obecnej okazji też trzeba wyjaśnić,wrzód pękł...Trzeba to wyczyścić do końca..." – skwitowała.