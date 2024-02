Prokuratura umorzyła śledztwo ws. słów Tuska o prezesie NBP

Chodzi o wypowiedź szefa PO, jaka padła podczas "Konwencji Przyszłości" Platformy Obywatelskiej, która odbyła się na początku lipca 2022 r. w Radomiu. Przewodniczący PO krytykował szefa Narodowego Banku Polskiego. Donald Tusk powiedział wówczas m.in., że Adam Glapiński jest "niekompetentny, nieprzyzwoity w tym, co robi, jest też nielegalny". Dodatkowo Tusk zapowiadał wówczas "wyprowadzenie" Glapińskiego z NBP, jeżeli jego formacja wygra wybory parlamentarne.

Doniesienie w tej sprawie złożył Narodowy Bank Polski.



Prokuratura umarza śledztwo

Teraz, po półtorarocznym śledztwie, prokuratorzy z Radomia uznali, że Tusk nie dopuścił się przestępstwa. Słowa szefa PO uznali za "krytyczne sformułowania, które – co prawda – są ostre, ale nie mają na celu poniżenia". Według prokuratury "nie można utożsamiać ogólnego wyrażenia krytycznych poglądów wobec działalności Rady Polityki Pieniężnej czy też działań prezesa z wyrażaniem jakiejkolwiek groźby, która mogłaby wpłynąć na działania tego organu".

"Kwestionowane fragmenty wystąpienia Donalda Tuska, nawet subiektywnie nieprzyjemne czy krzywdzące z perspektywy Adama Glapińskiego, nie miały na celu jego poniżenia, a cała wypowiedź jest to krytyka polityczna" – czytamy w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu postępowania. Według śledczych także wypowiedź Tuska dotycząca "wyprowadzenia" Glapińskiego z NBP nie wypełniła znamion przestępstwa określonego w art. 128 Kodeksu karnego. Mówi on o usunięciu przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

"Poza jednorazową wypowiedzią nie było podjętych jakichkolwiek działań, które by bezpośrednio zmierzały do usunięcia przemocą – co jest istotne – konstytucyjnego organu państwa ani też nie podjęto w tym kierunku jakichkolwiek czynności" – przekazała PAP rzecznik prokuratury Agnieszka Borkowska.

