Poruszające słowa podczas konwencji. "Jedna z najdzielniejszych osób"

W Kielcach odbyła się konwencja Trzeciej Drogi. W jej trakcie prezes PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, odniósł się do informacji o śmierci Eweliny Bień. Polityk pożegnał 41-letnią działaczkę. – Nie możemy nie zacząć tego wydarzenia od wspomnienia osoby, która powinna tu być z nami. Dziś w nocy zmarła Ewelina Bień, nasza koleżanka, mama małego Jasia. Była z nami i otwierała wrześniową konwencję tu w Kielcach. Ewelina, wiem, że jesteś z nami. Ewelina była jedną z najdzielniejszych osób, jakie znaliśmy – podkreślił.

Szef MON wspomniał, że przed wyborami parlamentarnymi "Ewelina Bień dała nam wielką radość, to była najpiękniejsza konwencja w tamtej kampanii". – Ona ją tutaj otwierała, dała nam wielką siłę i energię. Więc dzisiaj, wspominając ją ze wzruszeniem, nie załammy się, bo ona chciałaby, żebyśmy z radością poszli w to, co przed nami w najbliższym czasie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL opublikował też pamiątkowy wpis w mediach społecznościowych. "Dzisiaj dotarła do nas tragiczna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, wspaniała społeczniczka, niezwykle oddana sprawom swojej lokalnej społeczności. Mimo wielu przeciwności, starała się z optymizmem patrzeć w życie. Będzie nam Jej bardzo brakowało..." – napisał.

Ewelina Bień była radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2018. Była też szefową Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej "Zielonka".

Kosiniak-Kamysz: Mówią już o tym coraz odważniej analitycy

Podczas kieleckiej konwencji wicepremier mówił też o wyzwaniach stojących przed europejskim rolnictwem. Lider Polskiej Stronnictwa Ludowego przyznał, że cele Zielonego Ładu w zakresie rolnictwa są "nie do zaakceptowania". Przypomniał, że 45 proc. środków z Funduszu Spójności, Wspólnej Polityce Rolnej czy KPO stanowią cele proekologiczne, które w mocny sposób dotykają nie tylko rolnictwa. Minister obrony narodowej ma jednak propozycję, co zrobić z tymi środkami.

– Uważamy, że te 45 procent z każdego z tych Funduszy, powinny być przesunięte w pierwszej kolejności na trzy sprawy: bezpieczeństwa militarnego i rozwoju przemysłu zbrojeniowego, bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy niezależności żywnościowej dla rolników w Polsce i Europie – powiedział wicepremier na konwencji samorządowej Trzeciej Drogi.

Lider PSL mówił dalej, że w obecnym czasie nie ma ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo Polski i Europy. Trzecia Droga zamierza współpracować w tej kwestii ponad podziałami.

