Lisiecki: Decydenci w państwie muszą czytać "Do Rzeczy". To pozytywna krytyka

– Prezes Kaczyński powiedział, że bardzo lubi czytać "Do Rzeczy" i musi go czytać, w przeciwieństwie do naszej konkurencji, bo tam wie, co przeczyta. W "Do Rzeczy" jesteśmy pozytywną krytyką, dlatego je czyta – mówi z okazji 5. urodzin "Do Rzeczy", wydawca tygodnika Michał Lisiecki.