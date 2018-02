Morawiecki do skoczków: Jesteście dumą naszego kraju

Dzisiaj rano Mateusz Morawiecki wziął udział w ślubowaniu skoczków narciarskich i łyżwiarzy figurowych reprezentujących Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang w Korei Południowej.

– Jesteście naszą ogromną nadzieją, żeby reprezentować Polskę i zdobywać sukcesy. Jesteście dumą naszego kraju (...) Dziękuję, że pielęgnujecie wartości patriotyczne, bo solidarność Polski polega na tym, żebyśmy wyznawali wspólne wartości – mówił szef rządu do skoczków.

W rozmowie ze wszystkimi polskimi kadrowiczami, którzy pojadą do Korei Południowej premier stwierdził, że 120 mln kciuków będzie trzymanych za ich występu przez Polaków w Polsce i na świecie. – Wierzymy w Was bardzo mocno i dziękujemy za każdy wysiłek i za każdą kroplę potu, by imię Polski było na ustach całego świata – dodał Morawiecki.