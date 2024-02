Tusk: Ochrona przed nielegalną migracją jest częścią naszej polityki obronnej

Tusk powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej, że atmosfera pomiędzy Polską a Szwecją jest bardzo dobra, po czym przeszedł do tematu wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

– Polska i Szwecja oba kraje są w awangardzie tych najbardziej zaangażowanych, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Rozmawialiśmy długo o potrzebie zacieśnienia współpracy obronnej, militarnej, zarówno w Europie, pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi, jak i bilateralnie, między Polską a Szwecją – zaznaczył premier.

Tusk: NATO musi być solidarne

Polityk zwrócił uwagę, że oba państwa mają długą tradycję współpracy. – Łączy nas geografia. Bałtyk to nasza wspólna odpowiedzialność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego regionu, ale łączą nas także poglądy. Mamy dokładnie tę samą opinię na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę, potrzeby pomocy dla Ukrainy, potrzeby utrzymania więzi transatlantyckich – powiedział Tusk.

– Nie wiemy jakie będą scenariusze w najbliższych miesiącach po obu stronach Atlantyku, jeśli chodzi o wyniki wyborów, ale wiemy, że Europa, USA i cały pakt NATO, muszą być bardzo solidarne, odpowiedzialne i działać ramię w ramię. Nie ma miejsca ani przestrzeni na żadne wątpliwości czy nielojalności – kontynuował.

Tusk potwierdził pełne wsparcie Polski w zakresie akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Tusk o nielegalnej migracji

Premier powiedział też, że Sztokholm i Warszawa mają również jednolite podejście do kwestii nielegalnej migracji. W tej kwestii – zaznaczył – także wyrażają wzajemne zrozumienie i wsparcie.

– Szczególnie w tej części Europy ma to dodatkowy wymiar bezpośrednio związany z bezpieczeństwem. Ochrona granicy z Rosją i Białorusią, ochrona przed nielegalną migracją jest także częścią naszej polityki obrony jako takiej. Ponieważ oba reżimy – moskiewski i ten z Mińska, używają nielegalnej migracji jako narzędzia do specyficznej wojny hybrydowej – powiedział Tusk, dodając, że Polska będzie zdeterminowana do obrony granicy wschodniej.

Szwecja coraz bliżej NATO

Premier Viktor Orban przypomniał w sobotę, że węgierski parlament będzie mógł ratyfikować członkostwo Szwecji w NATO, gdy zbierze się na nowej wiosennej sesji pod koniec tego miesiąca – 26 lutego.

– To dobra wiadomość, że nasz spór ze Szwecją wkrótce zostanie rozstrzygnięty – wskazał premier Węgier. – Idziemy w tym kierunku, abyśmy na początku wiosennej sesji parlamentu mogli ratyfikować przystąpienie Szwecji do NATO – zaznaczył. Powiedział, że on i szwedzki premier Ulf Kristersson podjęli kroki "w celu odbudowania zaufania" między obydwoma krajami", nie podając jednak szczegółów tych ustaleń.

Szwecja złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku. Węgry są od wielu miesięcy jedynym krajem NATO, który jeszcze nie ratyfikował wniosku Szwecji, a przyjęcie nowego członka do Sojuszu to proces wymagający zgody wszystkich państw NATO.

Czytaj też:

Media oburzone na partię Orbana. Posłowie nie spełnili oczekiwania opozycjiCzytaj też:

Wojskowy z NATO apeluje o realizm. "To, że Ukraina jest nadal suwerenna, jest niezwykłe"