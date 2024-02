Petycja "Sędziów RP". Chodzi o bezpieczeństwo obrotu prawnego

Autorzy apelu sprzeciwiają się pojawiającym się w przestrzeni publicznej oraz medialnej postulatom uznania za nieważne powołań sędziów i asesorów sądowych, powołanych do pełnienia urzędu po 2018 roku.

Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Krajowej Rady Sądownictwa został opublikowany apel przewodniczącej tego organu Dagmary Pawelczyk-Woickiej. Szefowa KRS zachęca w nim do podpisania petycji przygotowanej przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów "Sędziowie RP".

Petycja w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów

– Niezawisłość sędziego oznacza, że sędzia podejmując decyzję, kieruje się wyłącznie prawem i własnym sumieniem, a nie podlega żadnym instrukcjom z zewnątrz – przypomina Pawelczyk-Woicka. – Aby tak było, ustanawia się szereg gwarancji. Jedną z nich jest gwarancja nieusuwalności sędziego z urzędu – dodaje.

Prawnik nawiązuje do zapowiedzi weryfikacji procesu powoływania sędziów. – To jest tak, jakby pracodawca dokonał przeglądu umów o pracę i powiedział pani, panu, nie jesteście pracownikami, bo nigdy z wami nie zawarłem ważnych umów o pracę. Nie muszę ich wypowiadać – tłumaczyła.

– Państwo, które nie zapewnia bezpieczeństwa obrotu prawnego, jest nic nie warte. Takie państwo jest rajem dla gangsterów, a uczciwy człowiek nie jest w nim pewien ani swojej wolności, ani swojego majątku – dodała Pawelczyk-Woicka.

Szefowa KRS zachęcała do podpisania petycji przeciwko wersyfikacji sędziów z uwagi na sposób ich powoływania, podkreślając, że inicjatywa została przygotowana przez grupę sędziów i ma charakter apolityczny.

"Próba podważenia kilku tysięcy nominacji sędziowskich spowoduje trudny do wyobrażenia chaos prawny i będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, a nawet wręcz dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Mamy świadomość, że wbrew wypowiedziom polityków i niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, podważenie statusu kilku tysięcy sędziów, nieuchronnie doprowadzi do podważenia wydanych przez nich blisko 6 milionów orzeczeń, które rozstrzygały ważne ludzkie sprawy" – czytamy we fragmencie petycji.

Romanowski: Sędziowie są nieusuwalni

Do podpisania petycji zachęca również m.in. były wiceminister sprawiedliwości i poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski.

W ocenie polityka "Weryfikacja" sędziów powołanych po 2018 roku stanowi "przykrywkę dla wyrzucania z zawodu ludzi niewygodnych dla kasty i polityków".

"Podważenie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów powadzić będzie do niesprawiedliwości na ogromną skalę. Niesprawiedliwości nie tylko wobec uczciwych sędziów, ale przede wszystkim wobec tysięcy obywateli, w sprawach których wydali oni prawomocne wyroki" – pisze Romanowski.

"Nie możemy pozwolić na sytuację, w której przestępcy wychodzą na wolność, bo status danego sędziego został zakwestionowany przez żądnych zemsty polityków w togach" – dodaje.

