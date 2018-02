Spór Ziemkiewicza z Danielsem o Jedwabne? "Jedyne co mnie interesuje to prawda"

"Czy ten facet nie spowodował dostatecznie wiele szkody w tym tygodniu? W co on pogrywa?" – napisał Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths, w odpowiedzi na apel Rafała Ziemkiewicza o wznowienie ekshumacji w Jedwabnem. "Jedyne co mnie interesuje to prawda" – odparł publicysta "Do Rzeczy".