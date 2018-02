Poseł Nowoczesnej: Prezydent ma bardzo krótką smycz. Podpisze ustawę o IPN

– Prezydent musiałby to sam rozważyć i sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest funkcjonariuszem PiS, trzymanym na krótkiej smyczy. Na razie pokazuje, że ma bardzo krótką smycz i wszystko wskazuje na to, że ustawa będzie podpisana i to szybko” – stwierdził Adam Szłapka podczas konferencji w Sejmie.

Również Kamila Gasiuk-Pihowicz uznała, że prezydent powinien rozważyć zawetowanie ustawy.

– Klimat wskazuje na to, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest raczej umacnianie się na stanowisku, żeby nie zawetować tej ustawy. Jednak, mając na względzie dobre relacje między Polską a Izraelem, między Polską a pozostałymi krajami, rzeczywiście rozważenie zawetowania powinno być potraktowane bardzo, bardzo poważnie, przy szerokim poparciu partii, które są w polskim parlamencie” – mówiła.

Z kolei przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer uznała, że w świetle kryzysu Polska-Izrael jedynym rozwiązaniem jest zwołanie przez prezydenta Dudę Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Lubnauer uważa, że prezydent powinien konsultować zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej z innymi państwami.